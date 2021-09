R. Kelly spoznan za krivega spolnih zlorab mladoletnic in drugih zločinov Primorske novice Newyorška porota je v ponedeljek glasbenega zvezdnika R. Kellyja znanega po uspešnici I Belive I Can Fly spoznala za krivega vseh devet točk obtožnice, ki ga je med drugim bremenila kriminalnega združevanja, spolnega izkoriščanja mladoletnic in trgovine z ljudmi.

