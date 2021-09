Severna Koreja znova izstrelila raketo Dnevnik Severna Koreja je po navedbah južnokorejske vojske danes izstrelila raketo kratkega dosega. Po navedbah japonskega obrambnega ministrstva se zdi, da je šlo za balistično raketo. V Južni Koreji in ZDA so bili kritični do Pjongjanga, ta pa je branil...

Sorodno Oglasi