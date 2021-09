Kitajski regulator vsebine na radiu in televiziji je začel s spodbujanjem ustvarjalcev k ustvarjanju bolj “zdravih” risank, ki ne bodo imele nasilne, vulgarne ali pornografske vsebine. Kitajska komunistična partija si želi z novo iniciativo stremeti k dobremu, resničnemu in lepemu na področju kulture. Glede na to, da so otroci in mladina ciljno občinstvo risank, so se kitajski regulatorji medijsk ...