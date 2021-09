Še tri poljske regije razveljavile svoje deklaracije proti LGBTIQ-ju RTV Slovenija Po grožnji z izgubo evropskih sredstev so svoje deklaracije proti LGBTIQ-skupnosti razveljavile še tri poljske regije. Skupaj so to storile štiri od petih regij, od katerih je to zahtevala Evropska komisija.

Sorodno Oglasi