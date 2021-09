Vse od 4. do 8. oktobra 2021 bodo na Trgu svobode v Mariboru zanimive dejavnosti, ustvarjalne delavnice in predstavitve za otroke in družine, ki jih v sodelovanju z raznimi društvi in organizacijami pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor. Razigran uživaj dan! Ta tema je osrednja tema letošnjega nacionalnega Tedna otroka. “Kot protiutež posledicam epidemije covid-19 želimo poudariti pomen igr ...