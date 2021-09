Vse več vedenjskih in čustvenih motenj Primorske novice Vzgojni zavod Planina se je v 70 letih iz skromnega deškega vzgajališča v starih italijanskih vojašnicah razvil v sodoben center, ki obravnava in nudi individualno strokovno pomoč otrokom in mladostnikom z najtežjimi oblikami čustvenih in vedenjskih motenj. Število teh se je, kot opažajo v zavodu, v zadnjih 15 letih več kot podvojilo, prav tako pa tudi število predpisanih receptov.

