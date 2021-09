'Požar je izbruhnil, vendar sva dobila moč in ju v zadnjem trenutku potegnila skozi okno' 24ur.com Pet mladoletnikov, ki so z osebnim vozilom trčili v drog cestne razsvetljave blizu Solina na Hrvaškem, sta pred najverjetnejšo smrtjo rešila naključna mimoidoča. Avtomobil se je namreč po trku vžgal in nato popolnoma pogorel. Rešitelja sta povedala, da je šlo za las. Dva ponesrečenca sta še posebej težko izvlekla iz avtomobila, saj je bilo vozilo popolnoma stisnjeno.

