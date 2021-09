V eksploziji v stanovanjski stavbi v Göteborgu več ranjenih, štirje huje RTV Slovenija V stanovanjski stavbi v švedskem mestu Göteborg je zgodaj v torek odjeknila eksplozija, 25 ljudi so odpeljali v bolnišnico, poroča javni radio SR. Huje so ranjene tri ženske in en moški. Vzrok ni bil uhajanje plina, pravijo reševalne službe.

Sorodno

Oglasi Omenjeni MMC Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Mesec

Tadej Pogačar

Marjan Šarec