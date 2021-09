Zagovornik načela enakosti: Zapis v reviji Demokracija je bil diskriminatoren 24ur.com Zapis z naslovom Presežki 5, ki je bil objavljen v reviji Demokracija, je diskriminatoren. Tako je ugotovil zagovornik načela enakosti. Zapis je namreč vseboval opravičevanje ideje o večvrednosti ene skupine ljudi v primerjavi z drugimi glede na barvo kože, narodnosti in versko prepričanje. To je po zakonu o varstvu pred diskriminacijo prepovedano v 10. členu, navajajo pri zagovorniku in dodajajo...

