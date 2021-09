Avtor največje senzacije 1. SNL umirja strasti SiOL.net V prvenstveni sezoni 2021/22 v Sloveniji izstopa kar nekaj rezultatov, za največjo senzacijo pa so v soboto poskrbeli zadnjeuvrščeni Radomljani. Po redko videnem preobratu so jo sredi Stožic zagodli favorizirani Olimpiji (3:2). ''To je moja najljubša zmaga v trenerski karieri,'' je ponosen trener Rok Hanžič, ki mu še vedno ni jasno, zakaj je prejel rdeči karton. Zaradi njega v petek proti Aluminiju ne bo mogel voditi varovancev, ki so za zgodovinsko zmago nad zmaji prejeli simpatično nagrado.

