Jutri bo mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani Vlada RS Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Argentine in s podporo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) razglasila 29. september za Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga letos obeležujemo drugič. Od leta 2014 raste število ljudi, ki se spoprijemajo z lakoto, pri čemer pa vsak dan izgubimo oziroma zavržemo na tone užitne hrane. Zato je nujno zmanjšati izgube hrane in količino odpadne hrane.

Oglasi Omenjeni Argentina

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tanja Fajon

Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Luka Mesec