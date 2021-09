Kaja Juvan po preobratu do napredovanja v Kazahstanu RTV Slovenija Kaja Juvan je v prvem krogu turnirja v kazahstanskem Nursultanu po dveh urah in 29 minutah premagala četrto nosilko, Belgijko Greet Minnen z 2:6, 7:6 in 6:4.

