Usik in Joshua ponovno v ring že februarja ali marca? SiOL.net Povratni boksarski dvoboj med Ukrajincem Oleksandrom Usikom in Britancem Antonyjem Joshuo je lahko februarja ali marca, je danes na novinarski konferenci v Kijevu izjavil Oleksander Krasjuk, promotor ukrajinskega boksarja, ki je minuli vikend po zmagi po točkah postal svetovni prvak v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Evander Holyfield

Ukrajina

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Luka Mesec

Tanja Fajon

Alenka Bratušek