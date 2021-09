Začenja se nova sezona, glavna favorita ACH in Calcit Volley SiOL.net Z moškim evropskim prvenstvom se je minuli teden končala reprezentančna odbojkarska sezona, reprezentanti so se brez pravega odmora podali v klube, eni v stare, drugi v nove. Že konec tedna se začenjajo prvenstva, tudi slovensko. V tem se razmerje moči ne bo veliko spremenilo, spet bosta favorita ACH pri moških in Calcit Volley pri ženskah.

Sorodno





Oglasi