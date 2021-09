Ujeti rudarji v Kanadi Dnevnik V rudarski nesreči, ki se je v nedeljo zgodila na vzhodu Kanade, je v rudniku ostalo ujetih 39 rudarjev. Nesreča je poškodovala transportni sistem in onemogočila dostop do glavnega izhoda. Danes so že uspeli rešiti večino rudarjev. V nesreči ni bil...

