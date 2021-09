Dimnik z Janšo, Peterletom, Mesićem. Uspešen podjetnik, a še vedno ribič #video SiOL.net '"Fotografiral sem se s številnimi v tej dvorani," so bile prve besede 89-letnega lobista in podjetnika Boža Dimnika na predstavitvi svoje biografije V znamenju ribe. Na predstavitvi knjige, v kateri obuja spomine na otroške čase na kraljevem dvoru v Beogradu, revščino med vojno v okupirani Ljubljani in tudi ribarjenje s hollywoodsko smetano in kronanimi glavami, so se mu pridružili številni nekdanji slovenski in hrvaški politiki ter gospodarstveniki. Čeprav je uspešen podjetnik, se še vedno vidi predvsem kot ribiča.

Sorodno



Oglasi