Vlada v Zasavju o prestrukturiranju in potrebnih vlaganjih, nekateri protivladni vaški posebneži pa Politikis Predstavniki vlade so ob obisku Zasavja s sogovorniki pregledali izkušnje, uspehe, potrebe in načrte regije, katere največji izziv je po besedah ministra Zdravka Počivalška prestrukturiranje. Regija je na prvem mestu v Sloveniji po precepljenosti proti covidu-19, kaže pa več potreb po vlaganjih v zdravstvo. Obisk vlade je spremljal protest. Kot je že ustaljeno ob vladnih […] The post Vlada v Zasav ...

Sorodno Oglasi