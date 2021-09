Pešić selektor Srbije Dnevnik Znani košarkarski strokovnjak Svetislav Pešić je novi selektor Srbije, na tem položaju pa je zamenjal Igorja Kokoškova. Pešić je Srbe že vodil med letoma 2000 in 2002 ter jih popeljal do zlate kolajne na evropskem prvenstvu v Carigradu 2001 in...

