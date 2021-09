Brez miselnega preboja Dnevnik Podgane. Moj sosed si je šel v sredo, 15. septembra, zvečer pogledat, kakšen je bil ljubljanski Trg republike po demonstracijah. Videl je polno podgan, ki so vse zmedene od solzivca in bojnega trušča blodile naokrog. Kje so se vzele, v tem...

