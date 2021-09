Prihodnji teden mednarodni festival stripa Dnevnik Med 6. in 10. oktobrom 2021 v Ljubljani poteka mednarodni festival stripa Tinta, ki s pestrim izborom vrhunskih razstav in dogodkov ter v družbi odmevnih domačih in tujih gostov vabi k razširjanju obzorij stripovske ustvarjalnosti.

Sorodno







































Oglasi Omenjeni Kranj

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jan Oblak

Marjan Šarec

Josip Iličić

Jože Podgoršek