Avstralska zvezna država Viktorija zabeležila covidni rekord SiOL.net Čeprav v avstralski zvezni državi Viktorija že dva meseca veljajo strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, so potrdili še 950 novih okužb, kar je največ doslej. Kljub temu so oblasti sprostile del omejitev in po novem dovolijo gibanje ljudi 15 kilometrov od doma.

Sorodno





























Oglasi Omenjeni Avstralija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Jan Oblak

Samir Handanovič

Kevin Kampl