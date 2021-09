Fed vse bolj priznava, da inflacija ni zgolj začasna RTV Slovenija Delnice (predvsem tehnološke) so v New Yorku v torek občutno padle, saj vlagatelje vznemirjajo Fedovo priznanje, da inflacija ni le začasna, višje zahtevane donosnosti obveznic in skrbi, da bi lahko ameriška zvezna vlada kmalu ostala brez denarja.

Sorodno

Oglasi