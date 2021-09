Boksar Manny Pacquiao končal kariero Politikis Manny Pacquiao, filipinska boksarska legenda in na volitvah leta 2022 kandidat za predsednika Filipinov, je uradno sporočil, da po bleščeči 26-letni karieri v ringu odlaga rokavice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. “Težko sprejmem, da se je moja boksarska kariera končala, da sem slišal zadnji zvon. Opustitev športa, ki me je rešil iz revščine, je bila, […] The post Boksar Manny Pacquiao kon ...

