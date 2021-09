Vaš glasbeni okus je več kot le pesmi, ki jih radi poslušate SiOL.net Ste se kdaj vprašali, ali vas ljudje ocenjujejo glede na vaš najljubši glasbeni žanr? Ko gre za spoznavanje novih ljudi, je vsakič znova zanimivo videti, kako nas poslušanje iste glasbe hitro poveže in kako hitro najdemo temo za pogovor. Glasba je od nekdaj del naših kultur, pravzaprav našega vsakdana. In ne pozabimo: čeprav ne poslušamo istega žanra, nas glasba naj ne bi delila, pač pa združevala. Tokrat nas združuje za mömaxovih devet let.

