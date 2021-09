Queeni za največje oboževalce v Londonu odprli svojo trgovino RTV Slovenija Britanske rocklegende Queen so odprle trgovino na londonski ulici Carnaby Street. V več tematsko urejenih prostorih v dveh nadstropjih je predstavljena kariera skupine do leta 2010, vključno z legendarnimi koncerti in turnejami v 80. letih.

