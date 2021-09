V Latinski Ameriki ženske na protestih zahtevale pravico do splava Dnevnik Več tisoč žensk se je v torek v latinskoameriških mestih zbralo na shodih, na katerih so zahtevale pravico do umetne prekinitve nosečnosti. V regiji je namreč splav še vedno večinsko prepovedan, zaradi tega pa je v zaporih več sto žensk.

