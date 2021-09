Takole je posavski ribič, sicer tudi predsednik Ribiške družine Brežice Peter Dimitrovski, mlade navduševal za ribičijo. V Posavskem muzeju Brežice jim je popestril poletne Grajske dogodivščine s predstavitvijo načinov in tehnik ribolova, mladi pa so si tudi sami izdelali ribiške pripomočke in se preizkusili v lovljenju muzejskih ribic. preberite več » ...