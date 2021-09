Državni sekretar dr. Raščan sprejel ministra Vlade Moskve Čerjomina Vlada RS Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je na pogovore sprejel ministra Vlade Moskve in vodjo oddelka za mednarodno gospodarsko sodelovanje in mednarodne odnose v Mestni upravi Moskve Sergeja J. Čerjomina. Sogovornika sta potrdila dobre odnose med državama in razvejano sodelovanje na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, izobraževalnem in drugih področjih.

