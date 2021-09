Kritika predstave To noč sem jo videl: Slonokoščena zgodovinska freska Dnevnik Koprodukcijsko predstavo To noč sem jo videl, kot jo je po istoimenskem romanu Draga Jančarja zasnoval in zrežiral Janez Pipan, bi lahko morda najbolj preprosto označili kot primerek žlahtno »klasičnega« gledališča, kakršnega na naših odrih ne...

Sorodno

































Oglasi