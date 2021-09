Z vrha Istrabenz Turizma se poslavlja Laznik Primorske novice V upravi družbe Istrabenz Turizem prihaja do sprememb. S položaja predsednika uprave družbe je namreč iz osebnih razlogov odstopil Andrej Laznik, so danes sporočili iz družbe. Kdaj bo Laznik zapustil položaj in kdo ga bo nasledil, še ni znano.

