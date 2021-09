Minister dr. Logar na 6. zasedanju Skupnega odbora o okrepljenem sodelovanju med Slovenijo in Korošk Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je bil danes na delovnem obisku v Celovcu, kjer je skupaj s koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem sopredsedoval 6. zasedanju Skupnega odbora Slovenija – Koroška. Na zasedanju so se predstavniki dogovorili o načrtih za nadaljnje sodelovanje med Republiko Slovenijo in zvezno deželo Koroško na številnih področjih skupnega interesa. Minister dr. Logar se je ob robu zasedanja ločeno sestal s koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Anže Logar Najbolj brano Osebe dneva Bojana Beović

Janez Janša

Vasko Simoniti

Jože Podgoršek

Mark Boris Andrijanič