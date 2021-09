Protest v Ljubljani: Z minuto molka so se poklonili umrlemu dekletu Lokalec.si V Ljubljani so se pred parlamentom zbrali spet zbrali protestniki, naj bi šlo za več različnih skupin. Neuradni organizator protesta naj bi bil Zoran Stevanović, ki je pozval nasprotniki vladnih ukrepov za zajezitev epidemije in zanikovalci covida-19. Protestnike, prejšnjo sredo se jih je v prestolnici zbralo okoli deset tisoč, je na shod tudi tokrat pozval neuradni organizator protestov Zoran Ste ...

