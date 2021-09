Roman Žveglič novi predsednik Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov Vlada RS Danes se je na konstitutivni seji sestal Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, ki v novi sestavi začenja že 3. petletni mandat. Spletne seje se je udeležil tudi minister dr. Jože Podgoršek. Člani sveta so izvolili novega predsednika sveta, ter se seznanili s tekočimi aktivnostmi na področju sektorskih promocij.

