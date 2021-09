Lastnika družbe osumljena davčne utaje 24ur.com Koprski kriminalisti so kazensko ovadili 37-letnika in 32-letnico, ki sta osumljena davčne utaje in ponareditve oziroma uničenja poslovnih listin. S storitvijo kaznivih dejanj sta svoji družbi omogočila utajo DDV v skupnem znesku več kot 75.000 evrov.

