NLB s petkom zapira tri poslovalnice, na Koroškem četrto v dobrih petih letih Dnevnik NLB s 1. oktobrom zapira tri poslovalnice, in sicer Grič-Krško, Muta in Ljubno ob Savinji. NLB poslovalnico v UKC Ljubljana pa bodo preuredili v svetovalnico. Poslovalnica NLB na Muti je po poslovalnicah v Vuzenici, Črni na Koroškem in Mislinji...

Sorodno



Oglasi