Septembra 2022 tudi v Sloveniji boj za rumeno majico SiOL.net Septembra prihodnje leto se bo Kranj z okolico obarval rumeno. Prestolnica Gorenjske bo namreč 3. in 4. septembra 2022 gostila rekreativno kolesarsko dirko L'Étape Slovenia by Tour de France. Gre za edinstveni kolesarski dogodek iz serije L'Etape pod blagovno znamko Tour de France, na katerem lahko rekreativni kolesarji podoživijo utrip najbolj cenjene kolesarske dirke na svetu. Najboljši se bodo potegovali za rumeno, belo, pikčasto in zeleno majico, tako kot najboljši kolesarji na francoskem Touru.

Sorodno







Oglasi