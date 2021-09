Kako povečati dostopnost in konkurenčnost evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin Vlada RS Od 12. do 13. oktobra 2021 bo v Cankarjevem domu v Ljubljani in prek spleta potekala mednarodna strokovna konferenca »Kako povečati dostopnost in konkurenčnost evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin«. Zbrane bosta nagovorila dr. Vasko Simoniti, slovenski minister za kulturo in predsedujoči Svetu Evropske unije za kulturo, in Giuseppe Abbamonte, direktor za medijske politike pri Evropski komisiji.

