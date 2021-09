Talibanske posebne enote z operacijo proti Islamski državi RTV Slovenija Talibanske posebne enote so sprožile operacijo proti pripadnikom skrajne skupine Islamska država (IS), je sporočil tiskovni predstavnik talibanov Bilal Karimi. Dodal je, da so nekaj pripadnikov IS-ja že aretirali ali ubili.

