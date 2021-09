France Arhar opozarja: Ustvarja se velik balon SiOL.net V slovenskem bančnem sistemu je v zadnjih letih prišlo do velikih sprememb, s konsolidacijo je veliko naporov namenjenih izboljšanju učinkovitosti poslovanja, tudi z digitalizacijo, je pa pri tem pomembno pozornost posvečati tako odnosu do strank kot do zaposlenih, so ugotavljali v današnji razpravi kluba Alumni Ekonomske fakultete in STAkluba.

Sorodno



Oglasi