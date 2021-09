Neurje po Sloveniji zaliva ceste, zaprta tudi severna ljubljanska obvoznica. Veliko dela za gasilce Večer Neurje, ki je popoldne in zvečer zajelo večji del Slovenije, je povzročilo številne nevšečnosti. V Ljubljani je zvečer poplavilo več podvozov in cest, na severni obvoznici je zaradi poplavljenega vozišča na odseku od priključka Ljubljana Bežigrad do priključka Ljubljana Podutik v smeri Kosez popolna zapora.

