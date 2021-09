V nemškem Kielu pustošil tornado: poškodovanih sedem ljudi 24ur.com V tornadu, ki je pustošil po nemškem mestu Kiel v zvezni državi Schleswig-Holstein, je bilo poškodovanih sedem ljudi, od tega štirje huje. Tornado je ljudi pometal vodo ali so jih zadeli predmeti, ki so leteli po zraku. Nemški vremenoslovci so že ocenili, da tornadi v tem letnem času niso nič neobičajnega.

Španija

