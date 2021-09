Solskjaer: Ko imaš na igrišču Cristiana, je vse mogoče 24ur.com Cristiano Ronaldo se tudi pri 36 letih ne ustavlja. Sinoči je z zmagovitim zadetkom v 95. minuti tekme na Old Traffordu poskrbel za izbruh veselja in pomembno zmago Manchester Uniteda, ki je prvo tekmo skupinskega dela izgubil proti Young Boysom in krvavo potreboval tri točke.

Oglasi