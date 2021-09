SLS za posthumno podelitev Prešernove nagrade Lojzetu Slaku ter Slavku in Vilku Avseniku Demokracija Piše: SLS Danes mineva 10 let od smrti nepozabnega slovenskega harmonikarja, ljudskega godca in avtorja mnogih ponarodelih pesmi, Lojzeta Slaka. Ob tej obletnici je Slovenska ljudska stranka preko državnega svetnika Toneta Hrovata v postopek vložila predlog spremembe Zakona o Prešernovi nagradi s ciljem, da bi Lojzetu Slaku ter Slavku in Vilku Avseniku lahko posthumno podelili Prešernove nagrade. ...

