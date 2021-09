Občina Brežice je prva slovenska občina, ki je v kategoriji mest in občin z manj kot 25.000 prebivalci osvojila naslov evropsko mesto športa. Sporočilo o podelitvi naziva, ki ga podeljuje Evropska zveza prestolnic in mest športa ACES Europe, so v Brežicah prejeli v ponedeljek. Uradno listino imenovanja bo občina prejela konec leta, na decembrski slavnostni prireditvi v evropskem parlamentu v Bru ...