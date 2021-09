Luka Basi je javno komentiral fotografijo svoje partnerke TOčnoTO.si Luka Basi je slovenski glasbenik, ki poje v hrvaškem jeziku. Širši javnosti je postal poznan v šovu Slovenija ima talent. Predstavil se je s svojim pravim imenom Matej Prikeržnik, ki si ga je kasneje spremenil. V samem šovu ni zmagal. A to mu ni preprečilo, da bi se vdal usodi, temveč je dokazal, da sodi […] Luka Basi je javno komentiral fotografijo svoje partnerke was first posted on 30 septembra,...

Sorodno













Oglasi