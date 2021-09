AMZS in Avant Car združila moči za hitrejši prehod k bolj trajnostnim oblikam mobilnosti Energetika.NET Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) in podjetje Avant Car sta poglobila sodelovanje na področju električne mobilnosti in ustanovila podjetje eFrend. Poslovna platforma združuje partnerje in ponudnike, širši družbi pa v okviru svojega poslanstva omogoča tudi ozaveščanje in izobraževanje o trajnostni mobilnosti. Obenem naročnikom prek različnih paketov omogoča najoptimalnejši prehod na električno mobilnost, so sporočili iz AMZS.

Sorodno

Oglasi Omenjeni AMZS Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Luka Dončić

Marjan Šarec

Igor Samobor