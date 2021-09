Včeraj ob 15.37 so na PU Novo mesto prejeli anonimno obvestilo, da naj bi bila v eni izmed cerkva na območju Semiča nastavljena bomba. Nemudoma je bilo na kraj napotenih več policistov, ki so zavarovali širše območje dveh cerkva, evakuirali ljudi, ki so bili v enem objektu, in zaprli dovozne ceste. S pomočjo vodnika so s službenim psom za iskanje eksploziva pregledali objekte in okolico in u ...