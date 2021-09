Prijavi se na prvi Hack4Climate in osvoji planet prijazne nagrade! 16. in 17. oktobra hekamo na Ljubljanskem gradu. Prijave so v teku, število sodelujočih pa omejeno. Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Ali veste, da je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) v letu 2019 vsak Slovenec zavrgel 67 kg […] Prispevek Hack4Climat ...