Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor novomeškega podjetja CGP Martin Gosenca sta dopoldne podpisala pogodbo za izgradnjo brvi za kolesarje in pešce Loka–Kandija. Naložba je vredna dobrih 2,6 milijona evrov (z DDV), pri tem pa bosta projekt z nekaj manj kot 1,2 milijona sofinancirala Evropski sklad za regionalni razvoj in država. Dela bodo stekla konec oktobra in naj bi bila ...