Znanstveniki obupali: ZDA 23 živalskih vrst razglasile za izumrle Večer Ameriška služba za ribe in divjad (FWS) je 23 živalskih vrst razglasila za izumrle. Med njimi je tudi največja žolna na svetu, belokljuna žolna s črno-belim perjem in rumenimi očmi, ki je niso videli že od leta 1944. Pristojni kot razloga za izumrtje živali navajajo podnebne spremembe in krčenje naravnih območij.

